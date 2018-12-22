Двери саратовского штаба Навального «украсили» похоронным венком с фотографией координатора отделения

Неизвестные оставили у дверей штаба Алексея Навального в Саратове похоронный венок, к которому прикреплена фотография координатора регионального штаба Александра Зыкова. Информация об этом появилась 22 декабря в группе саратовской команды политика во «ВКонтакте».

В штабе связали подброшенный венок с местными властями, в частности губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

«Похоже, власти Саратовской области во главе с губернатором Радаевым (или просто наши противники) не придумали ничего другого, кроме как угрожать расправой в стиле 90-х», – говорится в тексте поста.

Примечательно, что фотография Александра Зыкова, прикрепленная к венку, позаимствована из паспорта координатора штаба.

Зыков возглавил саратовский штаб Навального в конце ноября. До этого он работал в штабе политика в Костроме.