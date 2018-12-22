На Васильевском острове в честь Дня энергетика зажгли Ростральные колонны

Профессиональный праздник специалисты «ПетербургГаза» отметили зажжением огней на Ростральных колоннах на Васильевском острове 22 декабря в 17 часов. Пламя будет гореть до 19 часов, рассказали в пресс-службе предприятия.

День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности. Отмечается он ежегодно 22 декабря в России, Армении, Белоруссии, Киргизии и на Украине. Торжественная дата приходится на один из самых коротких световых дней в году – день зимнего солнцестояния, когда труд энергетиков наиболее заметен, отметили в «ПетербургГазе».

Напомним, главные факелы города загораются только несколько раз в году: на новогодние и рождественские праздники, в День полного освобождения города от фашистской блокады и День Победы, День защитника Отечества и День ВМФ, День города, на «Алые паруса» и в День энергетика.

Впервые газовое пламя на Ростральных колоннах зажглось 23 июня 1957 года.