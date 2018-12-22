На реконструированный аэродром Бельбек в Крыму прибыли первые истребители

В севастопольском аэропорту Бельбек, где завершилась реконструкция взлётно-посадочной полосы, 22 декабря приземлились первые истребители, передаёт «Крыминформ».

Первыми посадку совершили два Су-30М2, на одном из которых прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов.

В Бельбеке планируют принимать и гражданские воздушные суда. На данный момент завершена первая очередь реконструкции. Построены рулёжные дорожки и места стоянки, ВВП удлинили и заменили её покрытие. Теперь она может принимать крупные транспортные самолёты.

В будущем планируется перебазировать на аэродром Бельбек авиационный полк истребителей Южного военного округа, в составе которого – более десятка самолетов Су-27СМ и Су-30М2.