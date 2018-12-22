БК «Зенит» уволил главного тренера. Он трижды подряд приводил петербуржцев к бронзовым медалям

Главный тренер баскетбольного клуба «Зенит» Василий Карасев был отправлен в отставку в субботу, 22 декабря. Как сообщила пресс-служба команды, ему уже нашли замену. Карасева заменит 54-летний испанский специалист Джоан Плаза.

«Плаза — один из лучших европейских тренеров, который знает, как выиграть национальный чемпионат, умеет побеждать в Еврокубке и играть в Евролиге. Это отвечает нашим задачам и программе развития клуба», – заявил генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный.

Джоан Плаза руководил «Ховентудом», мадридским «Реалом», «Севильей», «Жальгирисом» и «Уникахой». Команды Плазы трижды выходили в финал Еврокубка, дважды тренер выигрывал этот турнир (в 2007 с «Реалом» и в 2017 с «Уникахой»). В 2007 году он был признан лучшим тренером турнира. Кроме того, Джоан является одним из трех тренеров, которые выигрывали данный трофей больше одного раза. Также Плаза становился финалистом Кубка Испании (2004, 2007), финалистом Лиги АСВ (2016), чемпионом Испании (2007), чемпионом Литовской баскетбольной лиги (2013), обладателем Суперкубка Литвы (2013).

Отметим, что БК «Зенит» под руководством Василия Карасева трижды подряд становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ при пятом по размеру бюджету в лиге.

Сейчас в Еврокубке «Зенит» занимает четвертое место из шести с четырьмя победами в десяти матчах. В Единой лиге ВТБ сине-бело-голубые идут на шестой строчке с пятью победами в девяти встречах.