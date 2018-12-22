МВД хочет забрать себе пожарный надзор

Министерство внутренних дел может расширить свои полномочия, дополнив их правом проведения федерального пожарного надзора. Информация 22 декабря появилась на правительственном портале.

Ведомство готовит проект указа президента России, в рамках которого предложит внести изменения в положение об МВД. Министерство намерено добавить себе полномочий осуществлять федеральный пожарный надзор. Пока что МВД проводит соответствующие мероприятия только на собственных объектах.

Федеральным пожарным надзором в настоящее время ведает МЧС. При этом анонсированный проект указа не предполагает внесение правок в положение о министерстве чрезвычайных ситуаций.

Напомним, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, МЧС предложило реформировать законодательство, которым регламентируется пожарный надзор. Объектами проверок предлагалось сделать не юридические лица, а непосредственные объекты.

Кроме того, после трагедии в Кемерово сотрудники МЧС провели проверки пожаробезопасности более чем в 90 тысячах объектов по свей России, насчитав 280 тысяч нарушений. Ведомство предложило ужесточить наказание на несоблюдение норм, в частности приостанавливать работу учреждения или объекта на срок до 90 дней.