«Невысокие шансы на спасение». За застрявшими в шахте Соликамска горняками спустились спасатели, продвижению мешает жара и дым

Девять горняков продолжают находиться в заблокированной шахте Соликамска 22 декабря. Спустя почти три часа после начала пожара шансы на спасение невысокие. Об этом заявил начальник подрядной организации ФГУП «УС-30» Андрей Максимов.

«У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время, к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие», — цитирует Максимова казал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

В горящую шахту «Уралкалия» спустился военизированный горноспасательный отряд, который достиг глубины 350 метров. На данной отметке температура составляет 47 градусов. Заблокированная группа находится на глубине 365 метров. Пока спасатели не могут подобраться к застрявшим горнякам из-за плотного дыма и крайне высоких температур, пишет местное издание «59.ру».

Ранее сообщалось, что причиной возгорания мог стать взрыв метана. Однако позже эту версию опровергли в МЧС и в «Уралкалии».

О задымлении в строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» стало известно около 14:00. Выйти на связь с горняками не удалось. Восемь человек успели выбраться на поверхность.