К Земле летит «праздничный» астероид-бегемот

К Земле 22 декабря приблизится астероид 2003 SD220, сообщает NASA. Специалистам удалось получить с помощью радара изображение небесного тела 1,6 км в длину. В NASA его очертания сравнили с бегемотом в реке и назвали «праздничным» ввиду предстоящего Рождества (католики отметят его 25 декабря).

Астероид пройдёт на безопасном расстоянии 2,9 млн км от Земли. Для него такое сближение происходит впервые за 400 лет.

Из-за своего размера 2003 SD220 относится к категории потенциально опасных, но в обозримой перспективе он Земле не угрожает.