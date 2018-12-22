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Спорт
22.12.2018 17:06
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Хабиб Нурмагомедов в Петербург прибыл с миром. Он открыл школу дзюдо

Приезд чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в Петербург наделал шума. Открытие школы дзюдо «Турбо СКА», ради которого он и приехал, из домашнего мероприятия превратилось в едва ли не главное событие дня.

Хабиб Нурмагомедов в Петербург прибыл с миром. Он открыл школу дзюдо

Артём Кузьмин

В субботу, 22 декабря, в «Хоккейном городе» (Российский пр., 6) состоялось официальное открытие детской школы дзюдо «Турбо СКА» – совместного проекта клуба дзюдо «Турбостроитель» и ХК СКА. В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, дзюдоист Роберт Мшвидобадзе. Но главным гостем стал Хабиб Нурмагомедов, в октябре со скандалом ставший чемпионом UFC  (крупнейшая сеть в мире по организации смешанных единоборств).

Хабиб Нурмагомедов в Петербург прибыл с миром.

Организаторы открытия пожаловались: приезд Нурмагомедова сделал из домашнего мероприятия, каким оно планировалось изначально,  событие чуть ли не федерального масштаба. В небольшом зале собрались десятки журналистов с центральных каналов. Спортсменов пришлось ждать дольше всех. На месте был уже Михаил Рахлин – президент клуба по дзюдо «Турбостроитель» и Фонда поддержки и развития дзюдо им. Анатолия Рахлина, а также представители спортивного комитета и юные дзюдоисты. Наконец Нурмагомедов приехал в сопровождении Хайбулаева, Халмурзаева и вице-президента СКА Романа Ротенберга. И они сразу спрятались в раздевалке. 

Охранять дверь встал сурового вида мужчина, на лице у которого читалась явная угроза любому, кто предпримет попытку пробраться внутрь. Впрочем, на детей, в отличие от журналистов, приезд именитых чемпионов впечатление не произвел. Чего не скажешь о появлении Коня-Огня – маскота СКА. Только ростовая кукла переступила порог, как на нее набросились маленькие дзюдоисты и попытались свалить на землю. Конь держался отлично.

Наконец, почетные гости вышли, чуть не сбив дверью с ног охранника, оберегавшего их покой. Все переоделись в кимоно, включая Романа Ротенберга. Он же первым взял слово.

– Для меня большая честь стоять здесь перед вами в кимоно. У меня, правда, нет черного пояса, но теперь, видимо, придется сдать экзамен. Для любого спортсмена важно быть гармоничным. Заниматься дзюдо, легкой атлетикой для того, чтобы развиваться. Тот же хоккей включает в себя много навыков: борьба, самоотдача, самоотверженность. Как сказал Владимир Путин, вся жизнь – борьба. Мы будем бороться, совершенствоваться, стремиться к лучшему. Только вперед!

Хабиб Нурмагомедов все это время терпеливо переминался с ноги на ногу за спиной вице-президента СКА. Далее слово взял Михаил Рахлин:

– Буквально прошлой весной Роман Ротенберг приехал к нам в гости в «Турбостроитель», и почти сразу у него появилась такая идея – сделать школу «Турбо СКА». Сейчас здесь уже занимаются больше ста мальчишек и девчонок, и школа может принять еще больше. Я бы хотел обратить внимание на наш лозунг «Будь в команде чемпионов». Так вот, сегодня у нас здесь очень мощный чемпионский дух.

И Михаил Анатольевич начал представлять спортсменов, стоявших за его спиной. Небольшая осечка вышла с Нурмагомедовым. Если до него все были чемпионами чего-либо, то дагестанский боец оказался просто человеком, «который олицетворяет нашу страну во всем мире». Про его победу в UFC как-то забыли. Потом к нему подошли и извинились. «Без проблем», – ответил Хабиб. Видно было, что спортсмена это действительно не задело.

– Меня сюда пригласили Роман Борисович, Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев, – рассказал Хабиб. – Дзюдо – это вид спорта, который воспитывает дух и дисциплину. Я сам два года занимался дзюдо. Хотел поддержать открытие зала, поддержать детей, которые будут здесь заниматься. Вечером поедем на хоккейный матч СКА – ЦСКА. Это будет главный матч года, и пройдет он на футбольном стадионе...Так что такой продуктивный день у меня. 

– А вы когда-нибудь играли в хоккей?

– Ни разу. Я вообще не был ни разу на хоккее. Сегодня первый раз... Хотелось бы встать на коньки. Пытался пару лет назад, но отец сказал, что пока я действующий боец UFC, лучше не рисковать, потому что можно травмироваться. «Давай ты закончишь сначала карьеру, потом начнешь кататься», – сказал он.

– Если представить, что Хабиб – это 100 процентов, сколько в вас от дзюдо?

– Думаю, минимум 25 процентов. Это можно наглядно увидеть в моих боях. Подсечки, вот это все – это из дзюдо.

Дети провели небольшую показательную тренировку для почетных гостей. Закончив, они бросились брать автографы у дзюдоистов и Хабиба. Спортсмены не обидели никого. Один раз Нурмагомедову пришлось призвать к порядку ребят, которые слишком сильно толкались в борьбе за автограф кумира.

– Вы же дзюдоисты, где ваша спортивная дисциплина? – пожурил Хабиб детей.

Уже когда все закончилось, юные спортсмены признались, что настоящие кумиры для них – это все-таки олимпийские чемпионы Тагир Хайбулаев и Хасан Халмурзаев.

– Хабиб Нурмагомедов крутой, но мы же дзюдоисты! – гордо сказал один из мальчиков, сжимая в руке фотокарточку Хайбулаева с автографом.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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