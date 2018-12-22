Чиновнице, оскандалившейся фразой «государство не просило рожать», отказали в жилищной субсидии
Чиновницу Глацких, которая прославилась фразой «государство не просило рожать», лишили жилищной субсидии, сообщает 22 декабря Znak.com.
СМИ узнали, что Глацких пыталась получить государственную субсидию на приобретение квартиры – уже четвёртой по счёту. Документ о возможности получения бюджетных средств Глацких подписали в конце октября, то есть после того, как чиновница произнесла фразу, вызвавшую большой общественный резонанс.
В начале ноября на встрече с общественниками в Кировграде Глацких заявила, что государство молодежи «в принципе ничего не должно», потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, «государство не просило рожать». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на время служебной проверки отстранил Глацких от занимаемой должности. Скандал дошёл до Москвы, и из очереди на госпомощь чиновницу исключили.
Справка:
Ранее сообщалось, что, согласно декларации, у госслужащей в собственности находятся два земельных участка размерами 900 и 533 квадратных метра, квартира площадью 116 квадратных метров, гараж и автомобили Mercedes-Benz ML 350 и «Лада-212140». Кроме того, в ее пользовании находятся еще две квартиры.