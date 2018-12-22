Школьных педагогов расставят по вертикали. В России появятся две новые учительские должности

В российский школах появятся две новые должности – старшего и ведущего учителей. В намках национальной программы власти хотят вернуть наставничество старшего поколения учителей над младшим. Об этом 22 декабря министр просвещения Ольга Васильева рассказала в интервью «Российской газете».

По поручению президента РФ создается национальная система учительского роста, в рамках которой карьера школьных педагогов будет развиваться не только по горизонтали, но и по вертикали, сообщила Васильева.

В школах появятся должности старшего учителя, который займется координаций молодых преподавателей и разработкой индивидуальных образовательных траекторий учеников. Требования для старшего учителя – не менее чем пятилетний опыт работы и наличие первой или высшей квалификационной категории.

Ведущий учитель будет выполнять роль наставника своих молодых коллег. Для того, чтобы помогать новым кадрам постигать тонкости профессии, кандидату на должность необходимо иметь за спиной 10 лет работы в школе и высшую квалификацию.

По словам Васильевой, ничего нового с этими должностями в учебных заведениях не появится. Это попытка вернуть в школы наставничество более опытных преподавателей над младшими коллегами и восстановить связь между учительскими поколениями.