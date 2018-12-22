«Пункт назначения» в Петербурге: КамАЗ выкинул водителя из кабины и насмерть придавил его опорой ЛЭП

В сложносоставном ДТП погиб водитель грузовика. Его выбросило из кабины и насмерть придавило опорой линии электропередач.

Как сообщает УГИБДД Петербурга и области, в четверть третьего дня 22 декабря на Автозаводской улице в Пушкине водитель автомобиля «КамАЗ» наехал на бордюрный камень. От удара его выкинуло из кабины на тротуар.

«Автомобиль самостоятельно продолжил движение и совершил наезд на опору ЛЭП, – восстанавливают в УГИБДД картину аварии, более похожей на кинематографическую выдумку. – От удара опора упала на водителя».

Придавленного мужчину не спасли. Он умер на тротуаре.

Еще одна авария с выездом машины на тротуар случилась 22 декабря на Ланском шоссе. Пешеход получила тяжелые травмы от встречи с «Жигулями».