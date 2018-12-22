«Желтые жилеты» вышли на улицы Франции шестую субботу подряд. Полиция разгоняет манифестантов слезоточивым газом

В субботу «желтые жилеты» вновь устроили массовые шествия в крупных городах Франции. В столице маршируют сотни недовольных, стычки между участниками акции и полицией завязались в Руане и Париже. Об этом 22 декабря сообщают очевидцы в Twitter.

По данным BFM, на Монмартр в Париже вышли около 800 участников акции «Желтые жилеты». Протестующие перекрывают дорогу, массово гуляя по пешеходному переходу. Люди поют песни, выкрикивают речовки.

#GiletsJaunes en ce moment le 22/12/2018 dans une rue de Paris !!! pic.twitter.com/OYYbEtWCSn — Newbie (@Newbieur) 22 декабря 2018 г.

В этот же день начались массовые шествия и в других французских городах, в частности в Бордо, Лионе, Амьене и Руане. В последнем городе шествие обернулось уличными потасовками. В Twitter очевидцы выкладывают видео стычек протестующих с полицией. Правоохранители применяют слезоточивый газ. К этой мере прибегли и столичные правоохранители.

«Желтые жилеты» выходят на акции шестую субботу подряд. Неделю назад на улицы Франции, по официальным данным префектуры, вышли более 33 тысяч человек. Властям столицы страны пришлось закрыть метро. В обеспечении порядка были задействованы 8 тысяч сотрудников полиции. 8 декабря по всей Франции протестовали 77 тысяч человек.

Накануне в результате в Перпиньяне погиб водитель, автомобиль которого врезался в баррикаду протестующих. Это уже десятая смерть с момента начала беспорядков.