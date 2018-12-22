Происшествия
«Желтые жилеты» вышли на улицы Франции шестую субботу подряд. Полиция разгоняет манифестантов слезоточивым газом
В субботу «желтые жилеты» вновь устроили массовые шествия в крупных городах Франции. В столице маршируют сотни недовольных, стычки между участниками акции и полицией завязались в Руане и Париже. Об этом 22 декабря сообщают очевидцы в Twitter.
По данным BFM, на Монмартр в Париже вышли около 800 участников акции «Желтые жилеты». Протестующие перекрывают дорогу, массово гуляя по пешеходному переходу. Люди поют песни, выкрикивают речовки.
#GiletsJaunes en ce moment le 22/12/2018 dans une rue de Paris !!! pic.twitter.com/OYYbEtWCSn— Newbie (@Newbieur) 22 декабря 2018 г.
В этот же день начались массовые шествия и в других французских городах, в частности в Бордо, Лионе, Амьене и Руане. В последнем городе шествие обернулось уличными потасовками. В Twitter очевидцы выкладывают видео стычек протестующих с полицией. Правоохранители применяют слезоточивый газ. К этой мере прибегли и столичные правоохранители.
#Macron Regime Forces attack #GiletsJaunes protestors in Rouen#ActeVI#22Decembre#MacronDemission#MacronMustGo pic.twitter.com/7bPQkAITCM— Ian56 (@Ian56789) 22 декабря 2018 г.
Polise sağlam vurdu.#Acte6 #22Décembre#GiletsJaunes #ChampsÉlysées#YellowVests #Gelbwesten pic.twitter.com/wTTsUL0h78— 𝙀𝙧𝙘𝙖𝙣 𝙀𝙧𝙗𝙞𝙡 (@ErcanErbl64) 22 декабря 2018 г.
«Желтые жилеты» выходят на акции шестую субботу подряд. Неделю назад на улицы Франции, по официальным данным префектуры, вышли более 33 тысяч человек. Властям столицы страны пришлось закрыть метро. В обеспечении порядка были задействованы 8 тысяч сотрудников полиции. 8 декабря по всей Франции протестовали 77 тысяч человек.
Накануне в результате в Перпиньяне погиб водитель, автомобиль которого врезался в баррикаду протестующих. Это уже десятая смерть с момента начала беспорядков.
Справка:
Акции «жёлтых жилетов» начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные политикой правительства в целом. Национальное собрание Франции 5 декабря одобрило предложение правительства ввести мораторий на полгода на повышение налогов на топливо. Кроме того, парламент утвердил отказ от повышения тарифов на электроэнергию и ужесточения правил техосмотра автомобилей. В стране ввели чрезвычайное положение.