На Ланском шоссе от столкновения с иномаркой «Жигули» выбросило на тротуар. Пешехода с тяжёлыми травмами увезли в больницу

Прохожая серьёзно пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга. Женщину сбил выехавший на тротуар автомобиль.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти 22 декабря, около 13.50 на пересечении Ланского шоссе и набережной Чёрной речки столкнулись «Киа Рио», управлял которым 21-летний водитель, и «Жигули» с 27-летним мужчиной за рулём. От удара отечественный автомобиль выбросило на тротуар, машина задела прохожую. 41-летнюю горожанку с тяжёлыми травмами госпитализировали.