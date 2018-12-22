В Соликамске из-за задымления в шахте застряли девять горняков

Из-за задымления девять человек оказались заблокированы в шахте в Соликамске 22 декабря. Об этом сообщается на сайте «Уралкалия».

Задымление произошло в четвертом стволе СКРУ-3. В заточение попали сотрудники подрядной организации. На объекте работают горноспасатели.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», связь с горняками установить не удается. Ранее на поверхность из шахты выбрались восемь человек. По предварительным данным, причиной возгорания стала вспышка метана.