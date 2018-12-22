В Одессе обнаружили цистерну со скелетами

Неподалеку от частного дома в Одессе обнаружили цистерну с останками двоих людей. Следов насильственной смерти пока обнаружить не удалось, сообщает 22 декабря информагентство «Украинские национальные новости» со ссылкой на местную полицию.

Цистерна с останками двоих людей была закопана в землю. Пол скончавшихся установить не удалось. По предварительной информации, на скелетах нет следов переломов и других повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насильственной смерти.

Возраст умерших не сообщается. Останки направлены на дополнительную судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По факту находки местные правоохранители начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.