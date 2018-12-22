Капсула «Союза МС-09» долетит до Москвы на военном самолете. Улики изучат специалисты

Самолет Центрального военного округа доставит капсулу космического корабля «Союз МС-09», которая два дня назад приземлилась на Землю вместе с тремя космонавтами, из Казахстана в Москву. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба ЦВО.

Утром 20 декабря спускаемый аппарат «Союза», на борту которого находились капсула с пробами отверстия, обнаруженного в стене международной космической станции, и три космонавта, благополучно приземлился в 150 километрах юго-восточнее Жезказгана (Казахстан). На Землю вернулись члены экипажа МКС – немецкий астронавт Александер Герст, американка Серина Ауньён-Ченселлор и россиянин Сергей Прокопьев.

Космонавты доставили пробы – образцы герметика, использованного для закрытия отверстия в корпусе МКС, а также пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека. Капсулу сразу после обнаружения взяли под охрану. 24 декабря она на транспортном самолете ЦВО вылетит из Казахстана. Воздушное судно сделает остановку в Челябинске – для дозаправки и прохождения таможенных процедур. В столице улики предстоит изучить специалистам.

Напомним, в конце августа 2018 года приборы международной космической станции сообщили об утечке кислорода. Поиски причины привели в бытовой отсек корабля, в корпусе которого обнаружили отверстие. Дыру загерметизировали, однако ее автор до сих пор не найден. Российская сторона подозревала, что отверстие просверлил астронавт NASA. Американцы, в свою очередь, опровергали все обвинения.

Осенью стороны договорились воздержаться от комментариев ситуации до тех пор, пока не станут известны результаты проб. Ранее источник в Роскосмосе сообщал, что имя просверлившего дыру на МКС могут засекретить.

В начале декабря на космическую станцию отправились Олег Кононенко (Россия), Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Макклейн (США). Россиянин официально возглавил экипаж МКС 19 декабря. Астронавт Александр Герст в этот день передал новому командиру станции символический ключ.