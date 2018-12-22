Беглов пошел в баню в Красном Селе. А её не достроили

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов не смог попасть в баню на улице Рябчикова в Красном Cеле. Комплекс планировали построить к середине декабря 2018 года, но не успели.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», врио губернатора Александр Беглов 22 декабря осмотрел объекты-долгострои в Красном Cеле. Среди них оказался и банный комплекс на улице Рябчикова. Его строили с 2014 года, но подрядчик СУ-77 с работами не справился. Летом 2018 года Фонд капитального строительства и реконструкции объявил конкурс на достройку бани за 384 млн рублей. Его выиграла компания «М-Групп». Закончить должны были в декабре, однако новый подрядчик выявил проблемы с фундаментом.

В ходе осмотра места строительства бани Беглов попросить представителя подрядчика завершить работы в 2019 году. «Это же наша русская баня», – заявил врио губернатора, добавив, что и сам больше душа любит париться с вениками.

Помимо бани он также посетил две поликлиники и школу, где посмотрел репетицию новогоднего утренника танца поросят. Кроме того, заехал в посёлок Хвойный, где жители ему пожаловались на отсутствие аптеки и магазина.