Жители дома на улице Фрунзе устали от соседства с проститутками. Домашний интим-салон посетила полиция

Соседство с квартирным салоном интим-услуг не устроило жителей Московского района Петербурга. О доносящихся из-за стены вздохах горожане рассказали полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 декабря, поступила жалоба на притон для занятий проституцией, расположенный в квартире дома на улице Фрунзе.

Выехавшие по указанному адресу полицейские обнаружили двух женщин, оказывавших сексуальные услуги за деньги. Одна из них – гражданка соседнего государства.

Обе дамы привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации занятия проституцией», — добавили в ГУ МВД.