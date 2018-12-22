Выводы нацразведки США о попытках РФ повлиять на выборы в конгресс вызвали у российского МИДа "брезгливость"

Глава нацразведки США Дэниел Коутс обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в конгресс США в 2018 году. Его отчёт, в котором говорится о стремлении России, Китая и Ирана оказать воздействие на исход ноябрьских промежуточных выборов, попал в распоряжение американских СМИ, пишет The Hill.

Однако, утверждает Коутс, попытки не отразились на работе избирательной системы.

Документ был подготовлен по поручению президента США Дональда Трампа и сейчас находится на рассмотрении министерств юстиции и внутренней безопасности Соединённых Штатов. Если генпрокурор подтвердит выводы, в отношении вмешавшихся в выборы государств, по оценке американских СМИ, могут быть введены санкции.

В российском МИДе на обвинения отреагировали резко. Представитель МИД Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что подобные заявления США вызывают "презрение и брезгливость", а американский народ выставляют "посмешищем".