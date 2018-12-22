Кудрово пикетирует против массовой застройки. Протестовать жителям разрешили с пятой попытки

Около двух сотен жителей ленобластного города Кудрово собрались в парке Оккервиль выразить протест против массовой застройки на фоне нехватки социнфраструктуры. Об этом «Фонтанке» сообщила 22 декабря одна из участниц пикета.

Протестовать против дальнейшего жилого строительства, которое намного опережает темпы появления в городе объектов социальной инфраструктуры, жителям Кудрово разрешили только с пятого раза. На согласованный пикет участники, несмотря на морозную погоду, собрались в субботу в парке Оккервиль.

Порядка 200 собравшихся задались целью обратить внимание местных властей, что в Кудрово, который успел разрастись до 70 тысяч жителей, отсутствуют участок полиции, собственные больница, роддом, отделение ГИБДД и административное здание. Кроме того, существует недостаток дорожной инфраструктуры.

«Даже социальную аптеку до сих пор не открыли, ссылаясь на отсутствие помещения. При этом у нас должно появиться еще несколько новых ЖК», – рассказала «Фонтанке» участница акции Ольга Мясникова.

По ее словам, многие на акцию пришли с детьми. Появился в Оккервиле и замглавы администрации МО «Заневское городское поселение» Владимир Гречиц, который попытался успокоить жителей.

«Само согласование пикета проходило довольно странно. Анне Ивановой отказали в проведении митинга в прошлые выходные, сославшись на то, что в парке будет проходить аварийная вырубка деревьев. С учетом того, что митинг был и за сохранение парка Оккервиль, получилось довольно иронично. В итоге администрация спилила несколько яблонь, которые этим летом цвели. В этот раз согласовали только пикет – то есть нельзя было использовать звукоусиливающую аппаратуру и скандировать речовки», – говорит Мясникова.

На месте дежурили сотрудники полиции, мероприятие прошло мирно – обошлось без задержаний.