Британская полиция задержала предполагаемых организаторов атаки дронов на аэропорт Гатвик

Полиция графства Сассекс вечером 21 декабря задержала двух предполагаемых операторов дронов, парализовавших на сутки лондонский аэропорт Гатвик. Об этом говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter, опубликованном 22 декабря.

Имена, пол и возраст задержанных пока не разглашаются. В полиции отметили, что расследование инцидента продолжается. По данным The Telegraph, задержаны мужчина и женщина.

В ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик полностью приостановил полеты после замеченных на его территории двух беспилотников. Аэропорт не работал больше суток, более 300 рейсов оказались отменены, большую часть из них должны были выполнять авиакомпании EasyJet и British Airways. Два рейса авиакомпании «Россия» на Петербург сменили место вылета, стартовали из Лутона. Инцидент затронул интересы более 120 тысяч пассажиров. Полиция назвала вторжение дронов преднамеренным. Чтобы разобраться с проблемой, на помощь призывали военных. Утром 21 декабря аэропорт частично возобновил полёты.