Активисты хотят вернуть в Петербург раритетный локомотив, но РЖД отказались выкупать «тузика»

ОАО «Российские железные дороги» не будет финансировать возвращение на Малую Октябрьскую (детскую) железную дорогу (МОЖД) раритетного тепловоза «ТУ3». Инициативной группе выпускников предложили искать спонсоров.

Построенные в Чехии узкоколейные тепловозы марки «ТУ3» с номерами «001» и «002» поступили на ленинградскую детскую железную дорогу в Озерках в 1957 году и успешно проработали на ней до начала 90-х годов. Остатки первого локомотива в разграбленном состоянии в течение многих лет находились на задворках депо Финляндского вокзала, тогда как второй был продан в музей узкоколейной техники в эстонском городе Лавассааре. По данным активных выпускников МОЖД, раритетный для многих бывших юных железнодорожников тепловоз (ласково именуемый ими «тузиком») был позже передан на Аукштайскую узкоколейку в Литве, а сейчас выставлен на продажу. Идею выкупа и возвращения локомотива поддержали уже больше двухсот участников групп МОЖД в социальных сетях.

Однако официальное руководство РЖД не готово финансировать такую сделку. Поблагодарив активистов «за неравнодушное отношение к сохранению исторического наследия Октябрьской железной дороги», заместитель ее главного инженера Виктор Иванов предложил инициативной группе найти «спонсоров, готовых выкупить локомотив и передать его в дар»: «В свою очередь ОАО «РЖД», и в частности Октябрьская железная дорога, рассмотрит возможность принятия его на баланс с дальнейшим проведением капитально-восстановительного ремонта и вводом локомотива в эксплуатацию», – отмечается в ответе Виктора Иванова на предложение о выкупе.