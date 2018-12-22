Энергоблок Ленинградской АЭС отправили на пенсию. Чистить от ядерного топлива его будут еще пять лет

На Ленинградской атомной станции неподалеку от границы Петербурга после 45 лет работы окончательно остановили головной энергоблок в серии РБМК-1000. Реактор будет числиться в эксплуатации, пока из него не выгрузят все ядерное топливо, сообщается 22 декабря на сайте концерна «Росэнергоатом».

Энергоблок с первым в СССР реактором мощностью свыше 1000 МВт начал свою работу 21 декабря 1973 года. За это время он обеспечил Петербург и Ленобласть 264,9 млрд кВтч электроэнергии.

По техрегламенту, после 45 лет работы энергоблок уходит на покой. Однако эксплуатируемым реактор будет считаться еще несколько лет, пока из него не выгрузят все ядерное топливо. Кроме того, сотрудники станции будут в течение этого времени постепенно дренировать, отключать и обесточивать выведенные из работы системы. Ориентировочно на покой блок уйдет в 2023 году.

Отметим, что изначально проектной срок службы РМБК-1000 составлял 30 лет, его продлили после обследований. В 2002 году Ленинградская АЭС остановила блок №1 для проведения капитального ремонта.

По словам гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова, которые приводятся на сайте концерна, к моменту остановки первого блока началась промышленная эксплуатация его преемника – энергоблока поколения «3+» повышенной мощности ВВЭР-1200. Он на 20% мощнее своего предшественника, оснащен современной системой безопасности, а его проектный срок службы составляет 60 лет.

В «Росэнергоатоме» уверяют, что для потребителей постепенная замена энергоблоков пройдет незаметной. ЛАЭС обеспечивает более 50% потребляемой Петербургом и областью электроэнергии.