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Женский запрос
22.12.2018 12:26
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«Женский запрос»: Пробей ему в голову

Москвичка Дарья Агений отбилась ножом от незнакомца на темной улице в Туапсе. Ей грозит до 10 лет. Сегодня она вынуждена путешествовать на допросы за свой счет.

«Женский запрос»: Пробей ему в голову

Евгений Вышенков и Венера Галеева нашли здравый смысл и право женщины бить первой.

Как слушать подкасты «Фонтанки», читайте здесь.

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