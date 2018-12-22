«Женский запрос»: Пробей ему в голову

Москвичка Дарья Агений отбилась ножом от незнакомца на темной улице в Туапсе. Ей грозит до 10 лет. Сегодня она вынуждена путешествовать на допросы за свой счет.

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Евгений Вышенков и Венера Галеева нашли здравый смысл и право женщины бить первой.

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