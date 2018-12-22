В аварии на «Нарве» погиб гражданин Египта. Одного из пострадавших ищет Интерпол

Уголовное дело возбудили в полиции после смертельной аварии на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным «Фонтанки», в автомобиле Renault Logan, который врезался в столб, находились граждане Египта. 42-летний пассажир скончался на месте происшествия. 34-летний водитель и еще двое пассажиров 42 лет госпитализированы.

Как пишет 47news, один из получивших травмы находится в розыске Интерпола. Его ищут правоохранительные органы Молдавии.

Накануне на 71-м километре федеральной трассы «Нарва» мужчина на автомобиле Renault Logan не справился с управлением и врезался в столб.

Ещё одна смертельная авария на «Нарве» произошла 22 декабря около 1:20. По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, на 62 км трассы 39-летний водитель на «Пежо» вылетел в кювет и врезался в дерево. Для автомобилиста полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.