Пожар на складе пиротехники в Петербурге случился через две недели после проверки МЧС. Арендатор не выполнил предписания

Арендатор ангара в Химическом переулке, где рванула пиротехника, регулярно встречался с сотрудниками МЧС. Последняя внеплановая проверка завершилась за две недели до пожара.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга 22 декабря, пожар произошёл на территории ООО «Порти». Компания является арендатором помещений в Химическом переулке, 20. По данным СПАРК, с 9 ноября по 6 декабря на складе проходила внеплановая проверка. Визит сотрудников МЧС был связан с неустранением ранее выданных предписаний. В этот раз нарекания вызвало отсутствие эвакуационного выхода и документов, подтверждающих пожарную безопасность материалов для отделки стен. Устранить нарушения необходимо до 16 апреля следующего года.

Накануне вечером очевидцы в течение 20 минут наблюдали хаотичные фейерверки недалеко от Балтийского вокзала. Пожару в Химическом переулке присвоили второй ранг сложности. Чтобы побороть огонь, спасатели пригнали пожарный поезд и выставили бронещит. Ликвидировали возгорание к 23:55.