«Эффективный и красивый». Трамп показал дизайн стального частокола на границе с Мексикой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своём аккаунте в «Твиттере» опубликовал изображение забора, который может появиться на границе с Мексикой. Глава США одобрил один из предложенных вариантов конструкции – стальной частокол с заострёнными концами. Высота его, судя по соотношению с машиной, которая помещена на картинке рядом с забором, составляет 5–6 метров.

«Дизайн нашего стального барьера абсолютно эффективный и в то же время красивый», — уверен Трамп.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9