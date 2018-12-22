Алиса мечтает слышать

Алиса с самого рождения плохо слышит и видит – это последствия тяжёлых родов. Зрение девочке частично восстановили, а вот со слухом серьёзные проблемы: без слуховых аппаратов Алиса не может нормально учиться, общаться. Врачи подобрали цифровые аппараты, но за госсчёт они не выдаются, а купить их родители не могут.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Алиса Люкшина, 10 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 277 575 руб.

«Дочка плохо слышит с самого рождения. Это последствия тяжелых родов, во время которых у меня произошла остановка сердца. Ребенок долго оставался без кислорода, едва не погиб. Врачи чудом спасли нас обеих. Проблемы со слухом и зрением у Алисы проявились в первые месяцы жизни. Ей сделали две операции на глазах в связи с атрофией зрительных нервов, но полностью восстановить зрение так и не удалось. Потом ее обследовал сурдолог и выявил снижение слуха. Тогда я впервые купила дочери слуховые аппараты, но она жаловалась на боль в ушах и отказывалась их носить. Настроить их так и не получилось.

В этом году Алиса пошла в школу для слабослышащих детей. Но стало понятно, что без слуховых аппаратов дочка не сможет учиться, общаться со сверстниками. Тогда я обратилась в другую клинику, там врач подобрал Алисе цифровые аппараты. В них дочке очень комфортно, она хорошо слышит. Но такую модель нельзя получить за государственный счет. А купить слуховые аппараты нам не по силам, для нашей семьи это огромная сумма. Живем на зарплату мужа, я в отпуске по уходу за ребенком, недавно у Алисы родилась младшая сестра. Прошу, помогите!» Екатерина Айнемер, г. Волосово, Ленинградская область.

Оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» Екатерина Самотокина (Санкт-Петербург):

«Алисе необходимы цифровые многоканальные слуховые аппараты, которые в полной мере восполнят потерю слуха. Дальнейшая слуховая реабилитация и занятия с сурдопедагогом помогут развитию речи девочки».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".