Богатейшие люди мира за год чуть обеднели. Bloomberg подсчитал их потери

Совокупное состояние 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index сократилось за год до 4,7 трлн долларов. Всего за 2018 год они потеряли 511 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

Причиной спада, по данным издания, стала напряжённость в мировой торговле и возможная рецессия в США.

Так, например, капитал основателя Amazon Джеффа Безоса, который в этом году получил наибольшую прибыль, по подсчётам агентства, с сентября сократился со 168 до 115 млрд долларов.

Больше всех с января потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. Из-за пережитых компанией кризисов бизнесмен лишился за год 23 млрд. Его состояние на декабрь, по данным Bloomberg, составило менее 50 млрд долларов.

Меньше всего в среднем обеднели российские миллиардеры. Совокупное состояние 25 самых богатых россиян уменьшилось всего на 2%, причем из них потери понесли 16.

Наиболее неудачным год был для Олега Дерипаски, который весной попал в американский санкционный спиок. Он потерял 5,7 млрд долларов и выбыл из рейтинга 500 богатейших людей планеты.