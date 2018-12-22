США выделят Украине 10 млн долларов на развитие флота в связи с конфликтом в Керченском проливе
Соединённые Штаты намерены предоставить Киеву дополнительную финансовую помощь в размере 10 млн долларов «в ответ на опасную эскалацию ситуации со стороны России и необоснованное нападение 25 ноября на три украинских военно-морских корабля возле Керченского пролива». Об этом сообщил представитель Госдепа США Роберт Паладино.
Предполагается, что деньги пойдут на развитие военно-морского потенциала Украины. Решение о доппомощи должен одобрить конгресс.
В заявлении на своём сайте Госдеп указывает, что такой шаг – знак солидарности с Латвией и Великобританией, которые планируют увеличить помощь Украине в области обороны. От России Вашингтон требует "немедленно вернуть на Украину захваченные корабли и задержанных украинских моряков", а также оставить Керченский пролив и Азовское море открытыми для украинских судов.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал конфликт в Керченском проливе "природно сложной ситуацией", но заверил, что Россия не будет препятствовать судоходству в районе Азовского моря и Керченского пролива.
Справка:
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение. Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО.