«Праздник для всех». Беглов предлагает заставить владельцев магазинов украшать витрины к Новому году

Новогодние украшения заставили временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова выехать в Невский район 21 декабря. «Скучноват», — выразил впечатление от увиденного чиновник.

Как сообщается на сайте Смольного, на проспекте Большевиков участники объезда осмотрели «световые объемно-пространственные композиции «Фонтан» и «Березовая Роща». Также Беглов в компании коллег посетил Парк имени Есенина, где отметил нехватку освещения и скамеек.

«Надо получше организовать эту работу. Нужно сделать соответствующие выводы с тем, чтобы в 2019 году было по-другому. Надо заставить торговые и другие организации украшать витрины. Есть ряд ответственных организаций, которые это делают. А другие – нет. Тогда как праздник для всех. Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться», – сказал он.

Врио губернатора также обратил внимание на прохождение отопительного сезона. По его указанию в каждом районе на время праздников должны быть усилены аварийные службы.

Ранее Александр Беглов наведался в Калининский и Красногвардейский районы. Недостаточно света, по мнению градоначальника, оказалось в подземном переходе на Шафировском проспекте.