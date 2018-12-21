Бывший президент Приднестровья сел на 16 лет. Заочно - он в Молдавии

Экс-президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 миллионов приднестровских рублей (около 2,5 миллиардов российских рублей). Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский».

Суд признал Шевчука виновным в двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Бывший президент ПМР был также лишен государственных наград и не может занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения. Приговор был объявлен заочно.

В июне 2017 год Евгений Шевчук подтвердил информацию о побеге в Молдавию, назвав это вынужденной мерой из-за того, что его «заказали». Он объяснил, что принял решение перебраться на другую сторону Днестра, когда заметил, что его автомобиль сопровождают и преследуют черные джипы.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом.