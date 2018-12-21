«Да начнется время чудес!». Маяк на острове Большой Тютерс украсили рождественским венком
На маяке острова Большой Тютерс в Финском заливе появился рождественский венок внушительных размеров. Украшение изготовили хранители навигационной башни.
«В канун всех декабрьских праздничных дней, нарушая традиции суровых будней и сумерек времен, наш ярко- кирпичный трудяга шлет всем лучи исполнения желаний. Нам остается только присоединиться. И да будет Йолль! Да начнется время чудес!», — написали члены команды маяка в социальной сети.
Украшение из еловых лап подсвечивается ночью. Его создатели подчеркнули, что ни одно дерево не пострадало.
Справка:
Большой Тютерс — российский остров в центральной части Финского залива, расположенный в 75 км от побережья Финляндии. Входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области.