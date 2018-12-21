Врач не признал изнасилование пациентки по сценарию фильма «Убить Билла». Она была под воздействием наркоза

В Петербурге арестован 58-летний анестезиолог Армен Оганесян. Ему предъявили обвинение в изнасиловании пациентки после наркоза и надругательствах над двумя беспомощными девушками-подростками.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 21 декабря Ленинский районный суд провел закрытое выездное заседание в Александровской больнице по избранию меры пресечения Оганесяну.

«Он заключен под стражу до 19 февраля 2019 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

В больницу анестезиолог-реаниматолог городского консультативно-диагностического центра «Ювента» попал после задержания 19 декабря. По версии следствия, он целиком повторил в послеоперационной палате сюжет фильма «Убить Билла», когда находившаяся без сознания в больнице Эль-Пасо героиня Умы Турман подвергалась сексуальному насилию со стороны санитара. Разница, считает СК, заключалась лишь в том, что кинематографический санитар заодно «сдавал в аренду» героиню случайным знакомым, а Оганесян заработком не промышлял и следовал исключительно своим прихотям. 19 декабря в течение четырех часов он якобы изнасиловал 21-летнюю пациентку и совершил надругательство над ее 15-летней и 17-летней соседками. Врач при допросе вину признавать не стал. Потерпевшие находились в послеоперационном состоянии под воздействием наркоза, и их показания можно подвергнуть сомнению.