Строительство АЭС Fennovoima в Финляндии с участием "Росатома" задерживается на 4 года

Ввод в эксплуатацию атомной электростании "Ханхикиви-1" в Пюхяйоки на западе Финляндии, главным поставщиком которой выступает российский "Росатом", откладывается до 2028 года. Новую оценку графика строительства АЭС "Росатом" предоставил компании Fennovoima, пишет Yle.

По первоначальному плану, строительство предполагалось закончить в 2024 году. Однако процесс получения разрешения на строительство от финских надзорных органов затянулся.

"Финские нормы безопасности одни из самых строгих в мире, поэтому стадия проектирования затянулась", – говорит исполнительный директор Fennovoima Тони Хемминки.

По новой оценке, строительство начнётся не раньше 2021 года.

В октябре сообщалось, что консорциум Fennovoima с участием "Росатома" планирует предоставить финскому регулятору в области ядерной энергетики STUK все необходимые документы для выдачи разрешения на строительство АЭС "Ханхикиви-1" летом 2019 года.