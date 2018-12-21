Строительство АЭС Fennovoima в Финляндии с участием "Росатома" задерживается на 4 года
Ввод в эксплуатацию атомной электростании "Ханхикиви-1" в Пюхяйоки на западе Финляндии, главным поставщиком которой выступает российский "Росатом", откладывается до 2028 года. Новую оценку графика строительства АЭС "Росатом" предоставил компании Fennovoima, пишет Yle.
По первоначальному плану, строительство предполагалось закончить в 2024 году. Однако процесс получения разрешения на строительство от финских надзорных органов затянулся.
"Финские нормы безопасности одни из самых строгих в мире, поэтому стадия проектирования затянулась", – говорит исполнительный директор Fennovoima Тони Хемминки.
По новой оценке, строительство начнётся не раньше 2021 года.
В октябре сообщалось, что консорциум Fennovoima с участием "Росатома" планирует предоставить финскому регулятору в области ядерной энергетики STUK все необходимые документы для выдачи разрешения на строительство АЭС "Ханхикиви-1" летом 2019 года.
Справка:
В декабре 2013 года контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" был подписан финской компанией Fennovoima Oy и АО "Русатом Энерго Интернешнл" (дочка "Росатома"). Российская сторона в 2014 году получила 34% в проекте. Станция будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006. Остальные две трети в проекте принадлежат консорциуму будущих покупателей электроэнергии АЭС Voimaosakeyhtiö SF. Официально ввод в эксплуатацию назначен на 2024 год.
Парламент Финляндии в декабре 2014 года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima подала заявку на получение лицензии на строительство станции в июне 2015-го. Однако этап лицензирования растянулся в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.
Общая стоимость проекта АЭС оценивается в 7 млрд евро. Мощность станции составит 1200 мегаватт. Производимый объём будет равен около 10% потребляемой в Финляндии энергии и примерно половине объёма электроэнергии, импортируемой в страну.
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