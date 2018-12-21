На Партизана Германа автомобиль Росгвардии смяло от удара с «Субару». Двоих из служебной «Лады» увезли в больницу

Двух сотрудников вневедомственной охраны госпитализировали после ДТП в Красносельском районе Петербурга вечером 21 декабря.

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, около 22.00 на перекрёстке улиц Партизана Германа и Чекистов столкнулись служебная «Лада» и «Субару». По информации горожан, иномарка двигалась с высокой скоростью. «Оба на желтый можно сказать поехали», — написали автолюбители.

По данным «Фонтанки», из служебной машины увезли в больницу двух сотрудников вневедомственной охраны. Оба в сознании.