Бронещит и пожарный поезд задействовали при тушении огня на складе пиротехники в Петербурге. Пожар локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на складе пиротехники в Адмиралтейском районе Петербурга к 21.30. Об этом рассказали в пресс-службе городского МЧС.

По данным ведомства, от огня на Химическом переулке пострадало здание, внутри которого находился мебельный склад и были установлены несколько паллетов с пиротехнической продукцией.

«Для борьбы с огнем пожарным пришлось прокладывать многометровые рукавные линии, и даже использовать специальный бронещит Специализированной пожарно-спасательной части ФПС дабы обезопасить работающий личный состав. К месту пожара также был направлен пожарный поезд», — прокомментировали в ведомстве.

С огнем боролись 35 расчётов и 89 человек. Сейчас на месте ЧП работает химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой замеряют в воздухе содержание вредных веществ.

Пожару на Химическом переулке присвоили второй ранг сложности. Возгорание произошло на складе с пиротехникой в начале девятого вечера. Очевидцы в течение 20 минут наблюдали хаотичные фейерверки недалеко от Балтийского вокзала.