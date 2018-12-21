Посольство РФ РФ в Конго подтвердило гибель трех российских пилотов в авиакатастрофе

Гибель трех российских пилотов при крушении самолета подтвердил Посол России в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов 21 декабря.

«Информация о гибели трех россиян в ДР Конго подтверждается, их тела обнаружены и доставлены в морг. Российское гражданство подтверждено, мы уточняем остальную информацию», — цитирует РБК дипломата.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс», предварительной причиной аварии могло стать плохое техническое состояние самолета. Российский экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам.

Грузовой самолет авиакомпании Gomair разбился во время посадки в Демократической Республике Конго. На борту находились 23 человека, в том числе трое россиян. По данным африканских СМИ, самолет мог везти в столицу агитационные материалы для выборов в республике, которые уже трижды откладывали с 2016 года.