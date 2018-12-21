Пожар на складе пиротехники угрожает соседнему ангару с мебелью

Огонь на складе с пиротехникой в Адмиралтейском районе Петербурга охватил площадь в 300 квадратных метров. Пламя может перекинуться на соседний ангар, где хранится мебель. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга вечером 21 декабря.

По данным ведомства, угроза для жилых домов отсутствует. От пожара до них более километра. На месте работают 28 расчётов и 60 человек.

Пожару в Химическом переулке присвоили второй ранг сложности. Возгорание произошло на складе с пиротехникой в начале девятого вечера. Очевидцы в течение 20 минут наблюдали хаотичные фейерверки недалеко от Балтийского вокзала.