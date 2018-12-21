Пожар на складе пиротехники у Балтийского вокзала тушат по повышенному рангу сложности, до жилых зданий километр

Пожару на складе с фейерверками в Адмиралтейском районе Петербурга присвоен второй ранг сложности. На месте работают 17 расчётов. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга 21 декабря.

По данным ведомства, сообщение о возгорании на складе у 14 дома на Химическом переулке поступило в 20.15. До ближайших жилых зданий от места пожара более километра.

«К месту следует передвижная химико радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха в районе пожара», — добавили в пресс-службе.

Очевидцы в течение 20 минут наблюдали хаотичные фейерверки недалеко от балтийского вокзала вечером 21 декабря. По словам горожан, взрыв петард на данный момент прекратился.