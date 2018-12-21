Склад пиротехники досрочно отмечает Новый год. У Балтийского вокзала слышны взрывы

Фейерверк невиданной продолжительности увидели горожане недалеко от Балтийского вокзала вечером 21 декабря. Огни взмывали в небо хаотично и угрожали пожарной безопасности прилегающей территории, уверяют очевидцы.

О взрывах на Митрофаньевское шоссе в районе Балтийского вокзала сообщают в социальных сетях около 20.30. По словам горожан, на складе с пиротехникой произошло возгорание.

«Валит чёрный дым, минут 20 взрываются салюты», — написали очевидцы. К месту происшествия вызвали спасателей. В МЧС на запрос «Фонтанки» не ответили.