Главбух петербургской «фабрики троллей» подала в суд на Минюст США. Она требует 5 млн рублей за моральный вред

Главный бухгалтер «фабрики троллей» Елена Хусяйнова обратилась в суд с иском к Министерству юстиции США. Она хочет, чтобы выдвинутое ей Федеральным бюро расследований обвинение было признано не соответствующим действительности. От американских властей Елена Алексеевна желает получить 5 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», Хусяйнова заявила иск в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга, по месту своей регистрации на Дубковском шоссе. Поводом для обращения стало обвинительное заключение, размещенное 19 октября 2018 года на сайте Минюста США.

Обвинение на 38 листах составил спецагент ФБР Дэвид Холт, его подписал судья Айван Дэвис. Из документа следует, что Хусяйнова примерно с апреля 2014 года по настоящее время занимает должность главного бухгалтера «фабрики троллей», именуемой американцами «Проектом Лахта». Петербурженка, по версии заокеанского следствия, была посвящена во все аспекты финансирования проекта, управляла финансированием соцсетей, веб-контента, рекламных кампаний, поездок, аренды офисов.

«Примерно в январе 2017 года Хусяйнова предоставила группе компаний «Конкорд» бюджет «Проекта Лахта» на следующий месяц в размере 60 млн рублей (примерно 1 млн долларов). Этот документ также содержал данные о годовом размере финансирования проекта за 2016-й – 720 млн рублей (около 12 млн долларов)», – говорится в одном из пунктов обвинения.

Группа «Конкорд», бенефициаром которой называется Евгений Пригожин, является ключевым источником финансирования «Проекта Лахта», по мнению властей США.

Елена Хусяйнова с обвинением в свой адрес не согласна категорически, следует из текста иска в Сестрорецкий суд. Она считает, что Минюст разместил на своем сайте сведения, не соответствующие действительности, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Их Елена Алексеевна перечисляет:

«Необоснованные обвинения в совершении преступления, а именно в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, в нарушение раздела 371 статьи 18 Кодекса Соединенных Штатов, с целью устроить раскол и разделение в политической системе США, – указано в иске. – При этом в тексте не имеется каких-либо доказательств совершения преступления, кроме ссылок на выполнение истцом своих должностных обязанностей как главного бухгалтера ООО «Федеральное агентство новостей». В то же время, согласно статье 42 УК РФ, не является преступлением причинение вреда охраняемым законом интересам лицом, действующих во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения».

Значительная доля искового заявления посвящена нравственным страданиям Елены Хусяйновой. Коварство Министерства юстиции США подчеркивается тем, что обвинение главбуху опубликовано «в период сдачи квартальной отчетности, который и без того является самым напряженным периодом для любого бухгалтера, что еще более усугубило влияние данной ситуации». Хусяйнова уверяет Сестрорецкий суд, что распространение сведений причинило ей моральный вред. Он выразился в ухудшении состояния здоровья, душевных волнениях и переживаниях.

«Сведения в совершении преступления были растиражированы многочисленными СМИ в России и за рубежом. Даже на сайте Министерства иностранных дел 20 октября 2018 года размещен комментарий заместителя министра об этой ситуации», – пишет истец.

Также она подозревает, что могут возникнуть проблемы с дальнейшим трудоустройством по специальности и при попытках пересечь границы стран, дружественных Соединенным Штатам Америки.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что Сестрорецкий райсуд 19 декабря 2018 года зарегистрировал иск Елены Хусяйновой в Министерству юстиции США.

«Учитывая то, насколько достоинство, социальное положение и деловая репутация истца были затронуты, она оценивает размер компенсации морального вреда в сумме 5 млн рублей», – разъяснили «Фонтанке» в пресс-службе.

Кроме денег, Хусяйнова требует опровержение. Она ссылается на 152-ю статью Гражданского кодекса, который предусматривает замену или отзыв документа, в котором указаны недостоверные сведения. Иными словами, Минюст США, по замыслу главбуха, должен будет удалить текст обвинения, или же спецагент Холт обязан его переписать.

Вероятно, следующей целью Елены Хусяйновой может стать Министерство финансов США. 19 декабря 2018 года оно внесло женщину в санкционный список за возможное вмешательство в промежуточные выборы в США.

Если Елена Хусяйнова имеет финансовые претензии к американским властям, то к ней самой неравнодушны власти российские. В банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов за Хусяйновой числятся два открытых исполнительных листа с пометкой «задолженность». В 2016 и 2017 годах Сестрорецкий суд удовлетворил два иска банка «Открытие» о взыскании с Елены Алексеевны и еще одного соответчика с такой же фамилией кредитной задолженности в общей сумме 9,5 млн рублей. Их четырехкомнатная квартира оказалась в залоге, но деньги банку, видимо, еще не выплачены.