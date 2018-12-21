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23.12.2018 11:53
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Каршеринг не для всех. И без дискриминации

Деньги - есть, водительское удостоверение - есть. Но для аренды автомобиля этого мало.

Каршеринг не для всех. И без дискриминации

Антон Белицкий/Коммерсантъ

Начинающий водитель попытался воспользоваться услугами крупных каршерингов, но не смог из-за маленького стажа. Расценивший это как дискриминацию молодой человек решил, что можно через суд заставить компании оказать услугу. В суде с ним не согласились, а владельцы каршерингов объясняют: это просто бизнес, ничего личного. 

Лефортовский районный суд Москвы 21 декабря отказал в удовлетворении исковых требований Ильяса Сетдинова. Он спустя месяц после получения водительского удостоверения попытался взять в аренду машину, но обнаружил, что у большинства каршеринговых сервисов есть требования к опыту: не менее года. Москвич возмутился такой политике и  потребовал от арендодателей автомобилей заключить с ним договор. 

Как считает Сетдинов, соглашение между пользователем и сервисом каршеринга правильно будет считать договором проката, который согласно статье 626 Гражданского кодекса(ГК) РФ является публичным договором. В статье 426 ГК РФ указано, что публичный договор заключается лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность. И это «лицо» не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора. 

«Соответственно, все операторы каршеринга, оказывающие предпочтение одним водителям перед другими, нарушают условия, прописанные в ГК РФ для оказания этих услуг. А занимаются они именно сдачей в аренду автомобилей, исходя из данных, указанных при регистрации юридического лица», – рассуждает Ильяс Сетдинов. В итоге в августе 2018 года он подал исковое заявление в Лефортовский районный суд сразу к 7-ми каршеринг-сервисам, среди которых Делимобиль, Anytime, Яндекс.Драйв, МатрёшCar, EasyRide, YouDrive и BelkaCar

Сетдинов потребовал, чтобы суд признал договоры ответчиков публичными. Для этого, по его мнению, нужно признать предметом договора «обязательство арендодателя сдать в краткосрочную аренду движимое имущество (транспортное средство) в потребительских целях», в то время как сейчас каршеринги предметом указывают обязательство предоставить сервис «название приложения». Кроме того, он потребовал через суд у указанных компаний заключить с ним договоры, а также попытался взыскать с каждого из ответчиков по 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. 

Отказ в удовлетворении требований он прокомментировал «Фонтанке» так: «Суд признает возможность предпочтения одного лица другому в заключения договора. Можно зарегистрировать каршеринговую компанию на свою машину, получать субсидии из бюджета и пользоваться льготной муниципальной страховкой, но не заключать договор ни с кем другим». При этом сами каршеринги очень просто объясняют определенную планку по стажу вождения. 

Как рассказал один из основателей сервиса YouDrive Андрей Куприков, Сетдинов юридически неверно воспринимает соглашение между пользователем и каршерингом. В Гражданском кодексе есть статья 642 «Аренда транспортных средств без услуг по управлению», которая лучше подходит к работе каршерингов. Все потому, что в статье 626 ГК РФ, на которую опирается Сетдинов, речь идет о движимом имуществе, а 642 статье ГК РФ касается непосредственно транспорта. В то же время договор аренды транспорта не является публичным, что рушит главный аргумент начинающего водителя. 

«Есть компании, которые считают возможным допускать водителей с нулевым стажем с 18 лет. Мы — нет. Риск ДТП коррелирует с низким стажем вождения. Можно их заложить в тариф, это просто разные бизнес-решения. У нас есть статистика связи ДТП и небольшого опыта вождения. Она подтверждает общероссийскую статистику, согласно которой чем меньше опыта, тем больше риск», – рассказал «Фонтанке» Андрей Куприков. Вторят ему и коллеги из компании «МатрёшCar», которые рассказали, что долго анализировали статистику, прежде чем ввести ограничение по стажу. 

Для справки: по официальным данным ГИББД,  в 2017 году было зафиксировано 9,2 тысяч тяжких ДТП с участием водителей, стаж которых менее двух лет. В этих авариях погибли 844 человека, а еще 13,2 тысячи были ранены. Общее количество тяжких ДТП – 153 тысячи. 

Их коллега по рынку Николай Кривученко, который владеет сервисом TimCar, добавляет, что сдавать в аренду автомобили гражданам с небольшим стажем — нерентабельно. Чем меньше стаж водителя, тем выше стоимость страховки. Так, для водителя без опыта стоимость составит от 15 тыс рублей, а для водителя с двухлетнем стажем до 10 тыс. Даже если брать небольшой сервис каршеринга с парком в 100 машин, то это уже 0,5 млн рублей.

Любопытно, что TimCar все же заключил договор с Ильясом Сетдиновым, но владелец компании наотрез отказался комментировать этот факт.

Сам Сетдинов уверен, что нет никакой логики в том, чтобы не допускать водителей без опыта к каршерингу. Это банальная дискриминация, которую компании оправдывают своими бизнес-интересами. А на вопрос о стоимости страховки он ответил: «Это проблемы бизнеса каршерингов».

Кроме ограничения по стажу, большинство каршерингов выставляют и возрастной ценз. Так, запустившийся накануне нового года в Петербурге «Яндекс.Драйв» не пускает за баранку  тех, кто младше 21 года. И чем дороже автомобиль, тем выше планка: чтобы прокатиться на BMW, Mercedes, Porsche нужно быть старше 26 лет, из которых 6 лет обладать водительским удостоверением. 

«Поймите, мы любим наших пользователей, и хотим, чтобы "Матрешками" и шеринг-экономикой в целом пользовалось больше людей, однако без контроля (даже базового), математически просчитанного, вся шеринг экономика порушится, а все машины то и дело будут стоять на аварийках, с лежащими на асфальте запчастями в компании инспекторов ГИБДД. Каждое ДТП обходится очень дорого для компании. Самое главное, чтобы сами пользователи не пострадали, однако такое, тем не менее, случается. В данной ситуации риск совершенно неблагородное дело», – рассказал генеральный директор сервиса «МатрёшCar» Матвей Левлик-Занаревский

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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