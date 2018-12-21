«Вы меня не допрашивайте». Как Смольный и застройщики докладывали Беглову, а врио губернатора — Андреевой

Беглов выполнил поручение Путина. Но для этого врио губернатора пришлось сыграть по правилам дольщицы «Города»

фото с сайта gov.spb.ru

Самой медийной дольщице ГК «Город» Алле Андреевой удалось на несколько часов навязать Смольному и даже Александру Беглову свои правила. Градоначальнику после эффектного ухода активистки из зала совещания пришлось провести сразу две встречи. Одну с оставшимися дольщиками, вторую – лично с Андреевой, которой врио губернатора даже подарил букет цветов.

Накануне бывшая дольщица группы компаний «Город» Алла Андреева, представившись журналистом рязанского областного издания, пробралась на пресс-конференция Владимира Путина. Активистке удалось получить слово, и она подняла вопрос о проблемах жилого строительства, обманутых дольщиков в Петербурге и нераскрытом убийстве ее мужа. Андреева заявила, что дома сдаются «сырыми», назвав в качестве ответственных двух человек — вице-губернатора Игоря Албина и нынешнего главу Горизбиркома Виктора Миненко, бывшего федерального инспектора полпредства.

Президент пообещал активистке встречу с врио губернатора Александром Бегловым, которая состоялась на следующий же день. В здании правительства за стол переговоров с одной стороны уселись профильные чиновники (разве что без Албина – вице-губернатор в отпуске, да и в целом не готов общаться с занимающейся, как он считает, «самопиаром» Андреевой) и застройщики, с другой – семеро дольщиков. Два десятка представителей прессы, стоящие поодаль, судя по разговорам, ждали чего-то особенного. Обитатели Смольного были мыслями на выходных. «Пятница, четыре вечера», тихонько сетовали присутствующие.

Ожиданий журналистов Алла Андреева не обманула. После того, как Беглов, в качестве вступления, подчеркнул серьезность проблемы и дал слово активистке, она продемонстрировала, что встреча пойдет по ее правилам, и воспользовалась самым весомым аргументом – «Владимир Владимирович Путин мне обещал».

Андрееву не устроило, что на встрече присутствовали другие пострадавшие покупатели квартир «Города». Среди присутствующих были те, кто поставил свои подписи под обращением, которое в декабре 2017 года группа дольщиков ГК «Город» направила (документ есть в распоряжении редакции) главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, начальнику ГУ МВД Петербурга Сергею Умнову и ряду других компетентных лиц. Активисты тогда потребовали проверить деятельность Андреевой.

По их мнению, публичные действия активистки были направлены не на защиту дольщиков, а на «развитие политической карьеры, финансовое обогащение и препятствие ходу строительства всех объектов ГК «Город»». Заявления, которые делала Андреева, в письме авторы обращения называли не соответствующими действительности. Кроме того, утверждали: об итогах периодического сбора средств, который устраивала Андреева, активистка никак не отчитывалась.

«Александр Дмитриевич, наверное, ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за одним столом сидеть не могу, настолько мне неприятно. Поэтому я прошу ее перенести, и я тогда тоже приду с другими людьми, с другими дольщиками. В данной ситуации я не вижу никакого смысла в проведении нашей встречи», – заявила Андреева.

Активистка несколько раз подчеркнула, что личную встречу с губернатором ей пообещал Владимир Путин. «Поэтому на данный момент я прошу встречу перенести, и когда вы будете готовы со мной лично поговорить, я готова с вами встретиться», – добавила она.

Попытавшегося возразить градоначальника Андреева перебила, попросив его принять письма дольщиков, которые на встречу в Смольный не попали. Позднее выяснилось, что семь из девяти писем Беглову предстоит отправить своему коллеге, губернатору Ленобласти, так как авторы обращений – дольщики соседнего региона.

Губернатор попытался вразумить «звезду» пресс-конференции президента, и тоже применил весомый аргумент, который объяснял присутствие других пострадавших — Владимир Владимирович велел провести совещание по всем дольщикам. И предложил Андреевой посидеть и послушать, раз уж собрались. Но активистку это с толку не сбило.

«Я не готова работать с вами в таком формате», – безапелляционно заявила она, уже поднявшись из-за стола.

Некоторое время за столом царил хаос — говорить пытались все сразу. «Не надо было обманывать Владимира Владимировича на всю страну!» – заявила одна из присутствующих дольщиков. После короткой перепалки Андреева отвергла предложение присесть и послушать, собрала вещи и вышла.

После ухода Андреевой мнение относительно ее обвинений высказали другие дольщики. Они дружно защищали Игоря Албина и комитет по строительству. «Обвинять Игоря Николаевича, делать из него злодея — это очень смешно и глупо», – поделилась с руководством города бывшая дольщица «Города» Юлия Быстрова. Ей вторила ее «коллега по несчастью» Наталья Шикина, которая подчеркнула, что чиновничьи пороги пострадавшие обивали долго, и никто, кроме комитета по строительству, не откликнулся.

Пусть есть недостатки, но дома же все-таки сдали, убеждали Беглова дольщики. Градоначальник не согласился — строители в любом случае должны сдавать дома без недоделок.

«Я никому не пою дифирамбы, – заявила Наталья Бурмистрова, также купившая квартиру у «Города». – Ну нельзя так говорить о человеке, который вытащил все это на себе. Который договорился все достроить, а мог бы сказать «пошли все к чертям». Отдельно дольщица похвалила работу замглавы комстроя Евгения Барановского, руководителя аппарата Албина Алексея Золотова и Юлии Ткаченко из ГУП «Центр содействия строительству».

Градоначальник продолжил совещание и строгим тоном, не уступающим тону эффектно скрывшейся под прицелом камер Андреевой, расспросил подчиненных о ходе строительства по каждому проблемному объекту. Несмотря на присутствие за столом главы комитета по строительству Владимира Кулакова, информировал губернатора, в основном, Евгений Барановский, зампредседателя комстроя. Беглов по ходу доклада распределял и повелевал: что-то — в особый список, другое — под особый контроль, доклад – в ближайшее время.

Завершить строительство проблемных объектов на 9155 квартир руководство города пообещало в III квартале 2019 года. Врио губернатора настоятельно попросил ответственных поторопиться и сдать дома на квартал раньше. Детям в школу 1 сентября, если сдать позже, родителям придется их переводить, это лишние проблемы, пояснил Беглов.

Отдельно обсудили долгострои компании «Ареал» на 855 квартир. Фирма проходит процедуру банкротства. «Мы прорабатываем схему смены застройщика. И в наших планах завершить строительство первого дома в IV квартале 2019 года», – докладывал Евгений Барановский. Это у нас получится 144 квартиры, уточнил Беглов. «Так точно, Александр Дмитриевич», – на военный манер ответил замглавы комитета.

По итогам встречи врио губернатора заявил — в 2020 году проблемы всех участников реестра пострадавших дольщиков, а из 1199 на сегодняшний день, будут решены.

После окончания встречи выяснилось — у градоначальника все еще остался шанс поговорить с Аллой Андреевой в этот вечер. Она у вас, тихонько проинформировал Беглова один из его сотрудников. Его коллега пояснил корреспонденту «Фонтанки», что активистка покинула Смольный, но позднее «нашлись люди, которые ее образумили и уговорили вернуться».

На дружный вопрос, можно ли поприсутствовать, прессу проинформировали — решать вопрос допуска журналистов будет вовсе не Беглов, а Андреева. Против камер и диктофонов активистка возражать не стала.

На вторую часть мероприятия все потянулись в зал напротив приемной губернатора. С одной стороны стола разместились участники встречи, по другую, полукругом, выстроились журналисты. Беглов вкратце пересказал Андреевой то, о чем говорилось в ее отсутствие. Сколько, вы сказали, дольщиков в реестре, переспросила активистка. «На сегодняшний день — 9511 квартир в 2019 году, я по квартирам считаю. И 855 — в 2020», – повторил градоначальник. «А в реестре?» – допытывалась Андреева.

«1199, – отрапортовал врио губернатора и спохватился, – вы меня только давайте не допрашивайте, ладно?» После этого иерархия вернулась в привычную последовательность: объяснять свой пристальный интерес пришлось активистке, которая пояснила, что ее вопрос связан со сложностями, которые приходится преодолевать дольщикам, чтобы попасть в официальный реестр пострадавших.

Заканчивая встречу, Беглов закрепил успех. Поблагодарил Андрееву и преподнес ей букет цветов. «Это мне?», – удивилась его собеседница. «Конечно, кому же еще?» – ответил градоначальник.

На этой ноте встреча завершилась, но только для журналистов, которым Беглов уже традиционно пожелал хороших новостей. Градоначальник и бывшая дольщица остались пить чай. А представителей СМИ, сказал врио главы города, не приглашаю, объяснив, что дама хочет поговорить с ним лично.

В холле Смольного присутствовавшие на мероприятии дольщики пояснили корреспонденту «Фонтанки», что единственный действительно актуальный вопрос из тех, что успела за последние два дня поднять Андреева — это нераскрытое убийство ее супруга.

Напомним, проблемы у группы компаний «Город» начались в 2014 году, после того, как банк «Фининвест», в котором были открыты расчетные счета застройщика, лишился лицензии. После этого строительство ряда жилых домов в общей сложности на 5,4 тысячи квартир застопорилось.

Дольщики для привлечения внимания к проблеме устраивали ряд протестных акций, пикетов, голодовку. В 2015 году супруг Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. На автомобиле активистки неизвестные оставили надпись «ты следующая». С расследованием, после смерти ключевого подозреваемого, действительно все стало еще сложнее.

Отметим, что за прошедший день заступиться за вице-губернатора Игоря Албина успели не только дольщики. В его поддержку уже высказались депутаты городского парламента Оксана Дмитриева, Борис Вишневский и Максим Резник.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»