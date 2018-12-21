Нефть идет к 50: эксперты увидели дно ямы, в которую затягивает «черное золото» и рубль

Нефть за декабрь потеряла 13% стоимости и рискует опуститься ниже 50 долларов за баррель. Негативные сценарии экспертов-аналитиков уже рисуют по 80 рублей за купюру с Джорджем Вашингтоном.

Сергей Коньков/Коммерсантъ

Мировая экономика замедляется, нефть дешевеет, ФРС «закручивает гайки». На этом фоне февральские фьючерсы на нефть марки Brent опустились в цене ниже 53 долларов за баррель впервые с прошлого сентября. Это может исправить сделка ОПЕК+ по сокращению добычи, но инвесторы уже не верят в искренность намерений её участников, которые ставят рекорд за рекордом.

Первая причина продолжающегося падения цен на нефть — проблемы в экономике США. Декабрьский обвал на биржах Америки оказывает серьезное давление на контракты Brent и WTI, которые от своих максимальных значений уже потеряли порядка 37%. А игроки, напуганные перспективой замедления роста всей мировой экономики и тем, что из-за ситуации в Штатах упадет и спрос на нефть, все активнее распродают свои инвестиционные портфели, в состав которых входят и «бумажные» контракты на «черное золото», объяснил происходящее аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

По словам Андрея Люшина, заместителя председателя правления «ЛокоБанка», в противовес падению может сработать снижение добычи странами ОПЕК+, но оно будет происходить постепенно, соглашение начинает действовать в январе и пока не может помочь.

Кроме того, рынок относится к декларациям ОПЕК+ с определенным скепсисом, отметил Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари», – они сомневаются в дисциплине его участников. И вполне обоснованно. Ведь сначала стороны договорись о снижении объёма добычи на 1,2 млн баррелей в день. Но спустя сутки после этого Саудовская Аравия сообщила о росте добычи нефти на 400 тыс. баррелей – максимальном приросте, зафиксированном за все время накопления статистики. А добыча нефти в России по итогам прошлого месяца достигла 11,42 млн баррелей в день — тоже новый рекордный уровень. Кроме того, как напомнил Иосуб, хоть новое соглашение и начнет действовать в январе, участники прошлого аналогичного документа далеко не сразу вышли на 100%-ное его исполнение.

Поэтому Артем Деев, ведущий аналитик Amarket, считает, что при очевидном развитии «медвежьего» тренда нефть марки Brent вполне способна протестировать уровень в $ 50 уже в ближайшие дни. А Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер», в пессимистичном прогнозе не исключил вероятности продолжения и ниже этой отметки. И в 2019 году рост вряд ли резко возобновится.

– Мы не рассчитываем на мощный рост цены до Нового года без серьезного форс-мажора, резкого обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. Лучшее, на что можно рассчитывать в этот срок, – это приостановка падения, – добавляет Вадим Иосуб.

– Мы продолжаем полагать, что восстанавливаться нефтяные цены могут в следующем году, когда на рынок начнут поступать данные о реальных объемах сокращения добычи странами ОПЕК+. Также общий риск-аппетит инвесторов может возрасти, в случае если «большая сделка Трампа» с Китаем действительно будет заключена, что, соответственно, станет фактором поддержки мировой экономической конъюнктуры, и нефтяных цен в частности, – добавил Антон Покатович.

Судьба рубля

В ситуации глубокой коррекции на рынке нефти, с начала декабря провалившейся на 13%, российской валюте трудно удерживать позиции.

– Рубль снижается к доллару, даже несмотря на резкое ослабление индекса доллара, который за минувшую неделю потерял более 1%. Едва ли не единственным поддерживающим фактором для рубля выступает подготовка к пику налогового периода декабря, хотя и такой традиционный позитив на этот раз ослаблен значительными объемами встречной конвертации в целях выплаты долгов в валюте, – отметил Антон Покатович.

По его прогнозам, последнюю торговую неделю национальная валюта, скорее всего, завершит в диапазоне 66,2 – 68,7.

В 2019 году рубль столкнется с еще большим количеством вызовов. Например, в марте-апреле, после окончания периода «санкционной отсрочки», внимание инвесторов будет приковано к риторике конгресса США. А санкционный риск является для инвесторов доминирующим, так как он не поддается анализу и прогнозированию – де-факто, по словам Покатовича, риторика западных властей является инструментом манипуляции курсом российской валюты.

В связи с этим аналитики «БКС» видят два основных возможных сценария развития событий для рубля в будущем году.

Базовый – умеренно-оптимистичный – сценарий предполагает, что санкционные риски окажут умеренное негативное влияние на курс рубля. А также что российская валюта будет получать поддержку от восстановления нефтяных котировок в диапазоне $ 65 – 75. И продолжится диалог между США и Китаем на пути к снятию взаимных торговых ограничений. Тогда эксперты видят среднегодовой курс рубля на уровнях 65 – 67, и в диапазоне 65,8 – 68,2 – к концу 2019 года.

В пессимистичном варианте аналитики рассматривают возможность значительного ужесточения санкционной риторики и высокую вероятность возвращения США и Китая к введению новых тарифных ограничений. А также не исключают вероятности продолжения снижения нефтяных котировок ниже $ 50. При таких условиях среднегодовой курс рубля в 2019 году может быть в пределах 73 – 75. А в течение года возможны локальные ослабления курса до психологической отметки 80 рублей за доллар.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»