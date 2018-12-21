Обналичившие полмиллиарда «чёрные банкирши» отправлены домой. Следствие петербурженок пожалело

В Петербурге под домашний арест определены Светлана Минина и Марина Волошина, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Следствие насчитало им больше 65 млн прибыли, но от изолятора женщин избавило.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 21 декабря Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте для Мининой и Волошиной до 14 февраля.

По версии следствия, подозреваемые с мая 2016-го по октябрь 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. Деньги «перегонялись» через фирмы «Верта», «Ренесанс-Маркет», «Соларис», обналичивались и возвращались клиентам за вычетом 13,5 процентов.

При рассмотрении ходатайства их доход оценили в 65,1 миллиона рублей. Соответственно, через счёта прошло не менее 500 миллионов. Заработать им, как полагает полиция, помогло базовое образование. «Фонтанка» писала, что Минина является экспертом в налоговом законодательстве и бухучёте, а Волошина специализируется на юриспруденции.

Вместе с ними были задержаны ещё четверо, и все — исключительно женщины. Следователи считают, что арестованные действовали не одни, но остальные лица в деле пока не установлены.