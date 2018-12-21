Генассамблея ООН отклонила предложенную РФ резолюцию в поддержку ДРСМД

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря не приняла внесенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против – 46, еще 78 воздержались.

Среди выступивших против резолюции были США, государства Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Документ поддержали Китай, страны – члены Организации Договора о коллективной безопасности, Иран, Сирия, ряд стран Латинской Америки, передает ТАСС.

Главная идея российского документа состоит в поддержке договора "как одного из краеугольных камней европейской и международной безопасности" и призыве к сторонам договора – России и США – продолжить консультации для его сохранения.