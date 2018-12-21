Евросоюз продлил экономические санкции против России

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января 2019 года. Об этом сообщила 21 декабря пресс-служба Совета ЕС.

"21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении специфических секторов российской экономики до 31 июля 2019 года", – говорится в заявлении Совета.

Санкции ЕС были введены вслед за санкциями США после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ и начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года. Ограничения касаются экономической и финансовой сфер, а также запрета на въезд ряду российских политиков, государственных деятелей и бизнесменов. В ответ РФ ввела запрет на импорт продовольствия из этих стран, который более известен как продуктовое эмбарго.