На сайте Роскомнадзора нашли скрипт, собирающий данные пользователей. Из-за аналогичного сервиса уже заблокировали сайт Навального

На сайте Роскомнадзора нашли скрипты, анализирующие данные пользователей без их согласия. Об этом рассказали пользователи «Хабрахабра».

На страницах РКН обнаружили скрипты от компании «Спутник» и «Яндекс.Метрики». Также на сайте регулятора имеется скрипт, который содержит в себе код для сканирования компьютера пользователя на наличие программ для анализа трафика.

«То, к чему он «ломится», — это какие-то отладочные утилиты и/или прокси тестов безопасности. Не ясно, зачем это нужно Роскомнадзору. Может, это самозащита разработчиков, которую забыли убрать из рабочей версии. Может, это сбор информации о подозрительных машинах в сети. Но факт — информация о вашем компьютере собирается не то чтобы с вашего ведома. Причем не то чтобы публичная информация, которую вы хотели бы обнародовать», — прокомментировал создатель сервиса по мониторингу блокировок Филипп Кулин в своем телеграм-канале.

19 декабря из-за счётчиков «Яндекс.Метрики» и Google Analytics заблокировали сайт Алексея Навального «Умное голосование». Данные сервисы занимаются сбором веб-аналитики: подсчитывают количество пользователей на сайте, определяют их пол, возраст, отслеживают поведение на странице.

Подобные сервисы нашли и на сайтах Госдумы, партии «Единая Россия» и издания «Вести.ру». 20 декабря эксперт по кибербезопасности из Петербурга Александр Литреев направил соответствующее обращение в Роскомнадзор.