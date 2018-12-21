«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», проводит традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию.

C 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года Дед Мороз и Снегурочка могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе «Победы» по всей маршрутной сети при наличии свободных мест.

Для этого участнику необходимо подойти на стойку регистрации в костюме сказочного персонажа, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит бесплатный перелет для участника акции, которому придется остаться в костюме сказочного персонажа до приземления в аэропорту назначения, чтобы остальные пассажиры рейса, особенно дети, вдохновлялись праздничным настроением.

Новогодняя акция рассчитана на людей, которые не смогли или не успели купить билеты на новогодние каникулы и готовы провести какое-то время в аэропорту ради бесплатного перелета.

«Обычно рейсы «Победы» продаются полностью, но по статистике около 3% клиентов не приходит, поэтому шансы улететь Деду Морозу или Снегурочке вполне реальны. В прошлом году бесплатно мы перевезли 385 Дедов Морозов и Снегурочек. Сейчас снова решили украсить рейсы любимыми героями. Но я прошу вас не использовать костюмы с блестками, чтобы сохранять в чистоте наши салоны», – отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Во время новогодних каникул 2017-2018 гг. лидерами по количеству Дедов Морозов и Снегурочек, желающих улететь бесплатно, стали аэропорты Москвы (Внуково), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Сочи, Ростова, Красноярска, Стамбула, Новосибирска и Бергамо.

Дополнительные услуги (багаж, выбор места и др.) участникам акции предоставляются за плату. Ручная кладь и вещи из перечня ФАП-82, суммарно соответствующие габаритам 36Х30Х27см, перевозятся в салоне бесплатно. Регистрация участника на рейс при вылете из зарубежного аэропорта обеспечивается авиакомпанией.

Стоит обратить внимание, что костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту персонажей русских сказок, в том числе обязательно наличие бороды для Деда Мороза и косы для Снегурочки. Костюмы не должны пачкаться, а блестки и стразы – осыпаться со сказочных нарядов. В противном случае сказочному персонажу придется отказаться от перелета или оплатить уборку салона самолета.

Сроки акции с 25.12.2018 по 10.01.2019 г. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте